Neuer Look: Sydney Sweeney zeigt sich in Lack und Leder

Sydney Sweeney (25) zeigte sich von einer ganz anderen Seite! Seit ihrem großen Durchbruch mit dem TV-Hit "Euphoria" ist die amerikanische Schönheit aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Bei öffentlichen Auftritten wie Premieren oder den Emmy Awards zeigte sie sich bisher in lässigen oder niedlichen Outfits, wie auch mit aufwendig verzierter Abendgarderobe. Mit Lack und Leder setzte Sydney jetzt auf einen neuen Red-Carpet-Look, was bei ihren Fans für gemischte Gefühle sorgte!

Am Monatgabend lud das Magazin ELLE erneut die A-Liste der weiblichen Promis im Rahmen des "Women in Hollywood" Events ein. Auf der Veranstaltung posierte Sydney jetzt in einem etwas anderem Outfit des Designers Rokh. Die "The Voyeurs"-Darstellerin trug ein Lackleder-Hemd mit Cut-Outs und zeigte trotz der langen Ärmel reichlich Haut. Das Oberteil kombinierte sie mit einer weiten Lederhose mit einem langen Bein und schwarzen Boot. Das Outfit vervollständigte sie mit einem welligen Wet-Hair-Look und einem natürlichen Make-up.

Die Fans der 25-Jährigen auf Instagram sind sich dabei nicht so einig, ob es sich hierbei um ihren stärksten Red-Carpet-Look handelte. "Endlich traut sie sich mal etwas!" oder "Ich liebe das Outfit an ihr", schrieben ein Paar Nutzer, während andere nicht begeistert zu sein schienen. "Ich mag den Look, allerdings nicht an ihr! Es sieht so erzwungen aus!" oder "Ich kann es nicht leiden!", schrieben zwei weitere Personen.

Getty Images Sydney Sweeney

Getty Images Sydney Sweeney, 2022

Getty Images Sydney Sweeney auf dem "Women in Hollywood" Event

