Selten! Dakota Johnson und Chris Martin turteln in Malibu

Dakota Johnson (33) und Chris Martin (45) genießen ihre Zweisamkeit! Seit rund fünf Jahren gehen die Turteltauben gemeinsam durchs Leben. Ihr Privatleben halten die beiden aber weitestgehend privat: Selten sprechen die Fifty Shades of Grey-Darstellerin und der Coldplay-Sänger über ihre Beziehung oder zeigen ihre Liebe zueinander in der Öffentlichkeit. Umso überraschender ist es jetzt, dass Dakota und ihr Chris gemeinsam sorglos durch Malibu schlenderten!

Wie die aktuellen Bilder, die MailOnline vorliegen, zeigen, genossen Dakota und Chris am vergangenen Sonntag einen gemeinsamen Spaziergang: Für ihren kleinen Ausflug wählte die Schauspielerin ein weißes Oberteil und eine graue Jogginghose. Ihr entspanntes Sonntags-Outfit ergänzte sie zudem mit einer Sonnenbrille. Auch der Musiker entschied sich für einen lässigen Look: Während er seine Freundin liebevoll in den Arm nahm, trug der 45-Jährige ein graues T-Shirt und marineblaue Jogginghose. Sowohl Dakota als auch Chris verzichteten während ihres Ausflugs auf Schuhe.

Die gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin scheint Martin sichtlich gutzutun. Erst vor wenigen Tagen verschob seine Band mehrere Konzerte, da Chris sich aufgrund einer schweren Lungeninfektion in den kommenden Wochen schonen muss. "Mit großem Bedauern sind wir gezwungen, unsere kommenden Shows in Rio de Janeiro und São Paulo auf Anfang 2023 zu verschieben", hieß es in dem damaligen Statement.

