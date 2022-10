Sexy! Kourtney Kardashian wirbt für neue Blink-182-Tour

Kourtney Kardashian (43) ist sichtlich stolz auf ihren Mann Travis Barker (46) und dessen Musikgruppe Blink182! Erst vor wenigen Tagen verkündete die US-amerikanische Rock-Band, dass sie zum ersten Mal nach fast zehn Jahren auf Tour gehen und in Lateinamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland ihre erfolgreichsten Songs auf den Bühnen performen werden – die Fans sind begeistert. Aber auch Travis' Ehefrau scheint sich für die Band zu freuen: Im Netz machte Kourtney für die kommende Blink-182-Tour Werbung!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kourtney voller Stolz einige Pics von sich: In einem Blink-182-Hoodie posierte der Realitystar für die Kamera. Zu ihrem Promo-Outfit wählte die Schwester von Kim Kardashian (41) außerdem einen löchrigen Rock und kniehohe, schwarze Stiefel. "Rockstar-Welttournee-Frau. Bereit für den Moshpit in einer Stadt in deiner Nähe", schrieb Kourtney zu ihrem Post.

Travis ließ es sich nicht nehmen und kommentierte den Post seiner Frau: "Das Tourleben steht dir gut!" Die Fans sind von den Aufnahmen der 43-Jährigen allerdings weniger begeistert: "Komm runter, du bist kein Rockstar, nur weil du einen geheiratet hast" oder "Sei du selbst – hör auf, Travis beeindrucken zu wollen. Du weißt, dass das nicht dein Stil ist", schrieben einige User frustriert.

Getty Images Blink-182-Mitglieder Matt Skiba, Tom DeLonge und Travis Barker im Februar 2020

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2022

