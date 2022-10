Unglaublich: Drake gewinnt Mega-Summe beim Roulette

Nicht nur im Musikgeschäft hat Drake (35) die Nase vorn. Auch im Glücksspiel ist der Rapper erfolgreicher denn je. Der Kanadier ist ein großer Fan von Casinos und Sportwetten, was er bereits in der Vergangenheit reichlich ausgetestet hat. Erst vor einigen Wochen verlor er rund 580.000 Euro bei einer Fußball-Wette. Nun versuchte Drake sein Glück erneut in dem bekannten Casino-Spiel Roulette. Diesmal wurde er belohnt, denn der Musiker gewann eine Mega-Summe von circa dreizehn Millionen Euro!

Laut The Sun gewann Drake die Summe bei einer einzigen Roulette-Drehung, während er ein Retro-Arsenal-Trikot trug. Er postete den Riesengewinn auf seinem offiziellen Twitch-Kanal stakedrake. Zuvor hatte der 35-Jährige eine Menge Geld verloren, da er in einer Doppelwette auf Siege der Fußballteams Arsenal und Barcelona setzte. Der einflussreichste Hip-Hop-Star gewann sein Geld jedoch zurück, als der Roulette-Ball auf der schwarzen 11 landete. Anschließend feierte Drake ausgelassen mit seinen Freunden.

Die Erfolgssträhne des "Hotline Bling"-Interpreten ist jedoch noch lange nicht zu Ende. Erst vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass Drake sechs Mal für den American Music Award nominiert ist. Ob er sich einen der umkämpften Trophäen ergattern wird, erfahren die Fans in wenigen Wochen.

Instagram / champagnepapi Drake im August 2022

Instagram / champagnepapi Drake, Instagram 2021

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2021

