Während Toms Footballspiel: Gisele Bündchen bei Familienzeit

Gisele Bündchen (42) scheint als Single-Mama zurechtzukommen! Das Topmodel ist wohl schon länger nicht mehr mit seinem Mann Tom Brady (45) zusammen. Die beiden sollen sich aber nicht nur getrennt haben, sondern es ist auch von Ehekrise und Scheidung die Rede. Der Footballstar wird seitdem immer wieder alleine auf Events gesehen. Doch das scheint der Brasilianerin wenig auszumachen: Gisele unternahm jetzt gut gelaunt einen Familienausflug!

Unter anderem Hollywood Life liegen Fotos vor, die Gisele bei einem Ausflug mit ihrer Tochter Vivian zeigen. Die stolze Mama begleitete ihre Tochter zum Reiten und beobachtete mit Handy bewaffnet, wie das Mädchen auf dem Reitplatz entlangtrabte. Das Duo zeigte sich in lässigen Looks und Gisele trug wieder einmal keinen Ehering. Doch während Mutter und Tochter ihre Zeit genießen, erlebte Papa Tom zuvor einen Tiefpunkt: Er trat fast zur selben Zeit in Abwesenheit seiner Familie zu einem Footballmatch an und verlor die Nerven. Als sein Team zurücklag, fing er an, seine Mannschaftskameraden anzuschreien.

Dass Gisele und die beiden Kinder bereits mehrfach bei Toms Spielen fehlten, kann ein Zeichen sein, dass etwas im Argen liegt. Immerhin war die 42-Jährige immer sehr unterstützend und versäumte kaum ein Match ihres Mannes. Dennoch schien sie wegen des brutalen Sports immer ein wenig besorgt. Der Hauptgrund für ihre Trennung könnte ein lang anhaltender Konflikt sein: Denn Tom soll sich beharrlich weigern, in Football-Rente zu gehen.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren beiden Kindern, Januar 2021

Getty Images Tom Brady, US-amerikanischer Footballstar

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern und Ehefrau Gisele Bündchen

