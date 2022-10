Blumen und teures Parfüm: Julian Claßen verwöhnt seine Tanja

Tanja Makarić (25) soll es an nichts fehlen! Nachdem sich Julian Claßen (29) und seine Frau Bibi (29) getrennt hatten, fand der YouTube-Star in der Influencerin sein neues Glück. Seither turteln die beiden nicht nur in den verschiedensten Ländern wie Dubai oder Kanada, sondern auch auf dem roten Teppich. Wie verliebt der zweifache Vater in seine Freundin ist, lässt er sie offenbar auch im Alltag spüren: Julian beschenkte seine Tanja nun mit Blumen und einem hochpreisigen Parfüm!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 25-Jährige die neusten Aufmerksamkeiten ihres Partners. Zunächst präsentierte sie pinkfarbene Rosen, die er ihr zukommen lassen hat. Und damit hat Julian offenbar ganz ihren Geschmack getroffen. "Mein Traummann", schwärmte Tanja. Doch damit nicht genug. Zusätzlich gab es auch noch ein Parfüm von Maison Francis Kurkdjian. Das Duftwasser ist nicht gerade günstig. Online ist es für 215 Euro zu erwerben.

Zwar verwöhnt Julian seine Freundin jetzt, doch den ersten Schritt machte nicht der Webstar. Tanja war diejenige, die auf ihn zugegangen ist. "Wir haben uns über Instagram kennengelernt", erzählte die Schwimmerin im Gespräch mit Promiflash. Sie habe Julian einfach angeschrieben.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßens Parfüm für Tanja Makarić

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

