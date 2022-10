"Freaky Friday 2"? Lindsay Lohan wäre bereit für Fortsetzung

Könnte "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" nach knapp 20 Jahren eine Fortsetzung bekommen? Die 2000er waren eine Blütezeit für Kultkomödien, in denen nicht selten Lindsay Lohan (36) in einer der Hauptrollen zu sehen war. Es ist nicht allzu lange her, da äußerte sich die 36-Jährige bezüglich des Filmhits "Girls Club - Vorsicht bissig" und hoffte auf eine Fortsetzung. Jetzt soll Lindsay auch Lust auf einen zweiten Teil von "Freaky Friday" haben.

Lindsay soll zwar noch nichts von Disney bezüglich einer Fortsetzung gehört haben, doch sie hätte definitiv Interesse. Das soll ein Insider TMZ verraten haben. Erst vor einer Woche berichtete Schauspielkollegin Jamie Lee Curtis (63) in der US-Talkshow "The View", dass auch sie bei einer Fortsetzung an Bord wäre und gar ihren Freunden bei Disney bereits von ihren eigenen Ideen erzählt hätte. Während es im ersten Teil von "Freaky Friday" um eine Mutter und eine Teenager-Tochter geht, die ihre Körper tauschen, so wünscht sich Jamie, dies in der Fortsetzung erneut zu tun. Allerdings nun im höheren Alter. "Ich würde Lindsay gerne als heiße Oma sehen und wie ich mich um Kleinkinder kümmere. Ich möchte eine Helikopter-Mutter in der heutigen Zeit sein."

Neben den möglichen Fortsetzungen der Kultfilme sind die beiden Schauspielerinnen auch in ihren neuen Rollen ihrer gegenwärtigen Projekte zu bestaunen. Während Jamie aktuell im finalen Teil der "Halloween"-Reihe "Halloween Ends" auf der großen Leinwand zu sehen ist, feiert Lindsay mit "Falling for Christmas" am 10. November auf Netflix ihr Schauspiel-Comeback.

ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

Getty Images Jamie Lee Curtis im März 2022

