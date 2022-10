Gigi Hadid und Leonardo DiCaprio: Das denkt Bella Hadid!

Bella Hadid (26) hat eine klare Meinung zu Leonardo DiCaprio (47)! Die ältere Schwester des Models, Gigi Hadid (27), und der Schauspieler brachten in den vergangenen Wochen die Gerüchteküche heftig zum Brodeln: Da sie immer häufiger zusammen gesichtet wurden, vermuteten viele Fans, dass die zwei ein Liebespaar sind. Ein Bekannter des Hollywoodstars bestätigte die Beziehung der beiden. Doch Bella scheint von Leo ganz und gar nicht angetan zu sein.

Das Heat-Magazin berichtet, dass die 26-Jährige von der Beziehung ihrer Schwester nicht viel halte. Ein Insider verriet nämlich: "Bella denkt, dass Gigi zu gut für Leo ist, und die Art und Weise, wie er sich auf Gigi stürzte – scheinbar ohne einen Gedanken an seine vorherige Freundin zu verschwenden, lässt Bella erschaudern." Sie mache sich Sorgen, dass Gigi am Ende nur verletzt werden könnte.

Bisher haben sich sowohl Leo als auch Gigi nicht dazu geäußert, allerdings wurden die beiden vergangenen Monat in Paris gesichtet. Die Bilder zeigen den einstigen Victoria's Secret-Engel und den Titanic-Darsteller in der französischen Hauptstadt. Die Nacht sollen die zwei in unterschiedlichen Hotels verbracht haben – allerdings sollen sie ihre Zweisamkeit genossen haben.

Anzeige

Getty Images Gigi und Bella Hadid im April 2022

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de