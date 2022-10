Kim-Scheidung fast durch: Kanye West reicht Dokumente ein

Wann ist die Scheidung von Kanye West (45) und Kim Kardashian (41) endlich durch? Im Februar 2021 reichte die Reality-TV-Darstellerin die Scheidung von dem Rapper ein. Nach ihrer Trennung kam das Ex-Paar mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Doch auf Papier sind die Eltern von vier Kindern immer noch verheiratet. Offenbar lag es bisher an Kanye, dass die Scheidung nicht vollzogen werden konnte. Jetzt sei der Musiker offenbar dazu bereit, die Ehe auch rechtmäßig zu beenden.

Wie The Blast berichtete, reichte Kanye über seinen Anwalt nun eine sogenannte Offenlegungserklärung ein. Die Dokumente geben einen Überblick über die Finanzen des 45-Jährigen. Auf dieser Grundlage wird sich über die Aufteilung des Vermögens des Ex-Paares geeinigt. Die Einreichung der Formulare bedeutet wohl, dass die Scheidung kurz vor ihrem Abschluss steht.

Kanye und Kim sollen inzwischen nur noch über ihre Assistenten kommunizieren. Grund dafür sei unter anderem, dass der "Praise God"-Interpret in den letzten Tagen wieder vermehrt in die Schlagzeilen geriet. Er äußerte sich nicht nur antisemitisch, sondern behauptete auch, dass der von einem Polizisten ermordete George Floyd an einer Drogenüberdosis und anderen Vorerkrankungen gestorben sei.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Laurent Vu/SIPA Kanye West bei der Paris Fashion Week 2022

Getty Images Black-Lives-Matter-Proteste in Los Angeles

