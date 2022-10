16. Schwangerschaftswoche: So geht es Alessia Herrens Baby!

Alessia Herren (20) durchlebt gerade eine aufregende Zeit! Die Tochter des verstorbenen TV-Stars Willi Herren (✝45) hat nämlich vor wenigen Tagen tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben publik gemacht: Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin und ihr Partner erwarten im Moment zum ersten Mal Nachwuchs. Wie geht es Alessias ungeborenem Baby gerade? Die Mama in spe gab jetzt ein neues Update im Netz...

In ihrer Instagram-Story beantwortete Alessia jetzt einige Fragen zu ihrer Schwangerschaft – und dabei sprach sie auch ganz offen über die Entwicklung ihres Babys. "Beim letzten Arzttermin hat die Ärztin gesagt, dass alles super ist", berichtete die 20-Jährige und fügte hinzu: "Die Schwangerschaft verläuft super – und darauf bin ich sehr stolz. Gott sei Dank ist alles gut." Im Moment sei sie in der 16. Schwangerschaftswoche. "Und in vier Tagen schon im fünften Monat", betonte sie.

Doch gerade am Anfang der Schwangerschaft ging es Alessia alles andere als gut – die Influencerin hatte mit den körperlichen Auswirkungen zu kämpfen. "Körperlich war ich noch nie so am Ende wie in den Anfangswochen", rief sie sich den beschwerlichen Start in Erinnerung.

Alessia Herren, TV-Star

TV-Gesicht Alessia Herren

Alessia Herren im Juni 2021

