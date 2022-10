Camila Cabello fragte Blake und Gwen Stefani nach Liebestipp

Camila Cabello (25) wollte ihr Geheimnis wissen! Die Musikerin ist dieses Jahr Coach bei der der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice. Neben ihr auf den Drehstühlen sitzen der Countrystar Blake Shelton (46) und die Sängerin Gwen Stefani (53), welche seit 2021 verheiratet sind. Weil die beiden nach wie vor total verliebt wirken, fragte die "Bam Bam"-Interpretin mal nach, was das Ehepaar auf Wolke sieben schweben lässt: Camila wollte Blake und Gwens Liebestipp erfahren!

In der "The Drew Barrymore Show" plauderte die 25-Jährige mit Drew Barrymore (47) über die Beziehung der zwei Musiker. Laut Camila seien Blake und Gwen nämlich total vernarrt ineinander – aber warum? "Das Geheimnis ist, dass sie beste Freunde sind. Sie bringen sich gegenseitig zum Lachen. Sie sind nur am Lachen. Das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist", erklärte die Beauty. Das scheint sie auch bereits umzusetzen.

"Für mich ist daten auch Freundschaften schließen. Fokussiere dich darauf, eher was Freundschaftliches aufzubauen [...] und wenn dann eine körperliche Anziehung entsteht, passiert es einfach", führte Camila aus. Bis November 2021 war sie mit Shawn Mendes (24) zusammen, mit dem sie vor ihrer Beziehung auch zunächst nur befreundet gewesen ist.

