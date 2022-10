Erste Hörprobe: Paulina Ljubas begeistert mit eigenem Song

Paulina Ljubas (25) gibt ihren Fans einen Vorgeschmack! Mit ihrer Rolle als Stella Freis ist die Beauty bei Köln 50667 deutschlandweit bekannt geworden. Doch neben der Schauspielerei schlummert noch ein weiteres Talent in der Kölnerin. Die einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin arbeitete zuletzt fleißig an ihrem ersten eigenen Track. Doch kann sich die Beauty im Rap-Game etablieren? Paulinas Fans haben dazu bereits vor der Song-Veröffentlichung eine Meinung!

Via Instagram teilte Paulina am Mittwoch eine erste Kostprobe zu ihrem neuen Song – und die scheint bei den Followern der 25-Jährigen bereits ziemlich gut anzukommen. "Also, wenn du nicht der nächste Star in dem Business wirst, wer dann?" oder "Seh mich schon im Auto mitrappen", hieß es neben lauter Flammen- und Herzemojis in der Kommentarspalte unter ihrem Post.

Auch Paulinas Reality-TV-Kolleginnen sind bereits voller Vorfreude auf ihr Musikprojekt. "Bin so gespannt", freute sich Walentina Doronina. Auch Michelle Daniaux und Melody Haase (28) supporteten die Neu-Rapperin, indem sie den ersten Clip auf ihren Social-Media-Plattformen teilten.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Mai 2022

Anzeige

Instagram / Cj56xR7JpB7 Paulina Ljubas im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de