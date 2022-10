Kanye West ist überzeugt: Er hat keine psychische Krankheit

Kanye West (45) weist die Schuld anderen zu. Der Rapper hat sich in den vergangenen Wochen so einige Fehltritte geleistet: Erst tauchte er zu einer Modenschau der Pariser Fashion Week in einem T-Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter" auf, dann äußerte er sich auch noch antisemitisch im Netz. Da bei ihm in der Vergangenheit eine bipolare Störung festgestellt wurde, schreiben viele sein Verhalten der Krankheit zu. Doch Kanye selbst ist davon überzeugt, nicht an einer geistigen Störung zu leiden.

Piers Morgan (57) ließ in seiner Talkshow "Uncensored" nichts unausgesprochen und wollte von dem "Stronger"-Interpreten wissen, ob er denke, dass er in irgendeiner Form an einer Geisteskrankheit leide. "Ich glaube, dass ich an Erschöpfung gelitten habe", erklärte Ye und spielte dann unter anderem auf Kim Kardashian (41) an: "Ich habe darunter gelitten, dass ich ständig belogen wurde, von den Leuten um mich herum, von meinem Management, von meiner Ex-Frau. Ich glaube, dass diese Dinge jeden an einen Punkt maximaler Erschöpfung bringen können."

Kanye sehe sich selbst eher als eine Art Genie. "Ich glaube auch, dass ich extrem brillant bin und ich bin hier, um die Welt zu verbessern", verriet der vierfache Vater im Gespräch mit dem Moderator. Der Rapper kündigte an, dass er es sich in Zukunft nichts mehr gefallen lassen werde und nicht mehr länger auf sich herumhacken lasse.

Getty Images Kanye West bei einem Basketball-Spiel im März 2022

Getty Images Kanye West im Juni 2016 in Hollywood

Getty Images Kanye West im Oktober 2018

