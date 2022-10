Nach ihrem Tod: So zelebriert die Vogue Queen Elizabeth II.

Die Briten gedenken des Lebens der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96)! Die britische Königsfamilie feierte erst wenige Monate vor ihrem Tod das 70. Thronjubiläum der Monarchin. Elizabeth war gerade einmal 27 Jahre alt, als sie 1952 nach dem Ableben ihres Vaters die Regentschaft übernahm. Um die Queen gebührend zu ehren, hat sich die britische Vogue für ihre Novemberausgabe etwas ganz Besonderes überlegt!

Anlässlich des Todes von Queen Elizabeth II. wird die kommende Ausgabe der Vogue bis auf die Worte "Ihre Majestät die Königin" und ihrem Geburts- und Todesjahr leer sein. Das teilte das Magazin jetzt über Instagram mit. Das Titelblatt wird diesen Monat in einem königlichen Purpur erscheinen. So würdigte das Modemagazin bereits die verstorbenen Monarchen George V. und George VI. in den Jahren 1936 und 1952. Wie Vogue unter dem Beitrag erklärte, handelt es sich hierbei viel mehr um ein Dankeschön an die Queen als um einen Abschiedsgruß.

Zu Ehren ihres 70. Thronjubiläums zierte die verstorbene Queen zuletzt das Titelblatt der Märzausgabe der Vogue. Anlässlich ihrer langen Regentschaft veröffentlichte das Modemagazin ein Foto, das die Monarchin vier Jahre nach ihrer Krönung zeigt.

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Staatsoberhaupt

Getty Images Queen Elizabeth II. in der St. Paul's Cathedral, 2012

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 1953

