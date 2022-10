Neues TV-Format: Cathy Hummels' Leben wird dokumentiert!

Bald gibt es ganz private Einblicke von ihr! Die Influencerin Cathy Hummels (34) zeigt ohnehin schon ihr Leben im Netz. Ihren Followern zeigt sie ihren Alltag als Mama, Moderatorin und Unternehmerin und spricht dabei auch wichtige Themen wie Hass im Netz an. Nun scheint sie aber noch mal eine Schippe drauflegen zu wollen: Denn Cathy bekommt ihr eigenes Format im TV!

Wie unter anderem Quotenmeter berichtet, freut sich die Ehefrau von Mats Hummels (33) auf die Sendung. In der Doku-Soap "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" soll die "nackte Wahrheit" aufgedeckt werden, betont Cathy selbst. Was sie damit wohl meint? Schon seit einigen Monaten kursieren die Gerüchte, dass ihre Ehe mit dem Profikicker am Ende sein sollen. Seine Flirts, die aufgedeckt wurden, unterstreichen die Spekulationen rund um eine Trennung – könnte sie im TV darauf eingehen?

Bis jetzt sind noch keine weiteren Infos wie Startdatum oder Sendezeit bekannt. "So hat man mich wirklich noch nie gesehen", betonte Cathy jedoch. Wie man sie zuletzt aber immer häufiger sieht – mit weniger Klamotten. Auf Social Media rekelte sie sich nackig im Laub, um auf Selbstliebe aufmerksam zu machen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, September 2022

