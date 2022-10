"Temptation Island"-Christina schießt gegen Promi-Frauen!

Christina Dimitriou (30) rastet aus! Eigentlich ist die Reality-TV-Bekanntheit bei Temptation Island V.I.P., um die Treue ihres Freundes Aleksandar Petrovic (31) zu testen. Doch den scheint sie an diesem Abend vergessen zu haben. Während einer Party mit den Verführern und den anderen vergebenen Kandidatinnen schoss die Dortmunderin plötzlich gegen Sandra Sicora (30) und Co.: "Das sind Opfer-Weiber!" Sandra ließ dies nicht unkommentiert. Was sie dazu zu sagen hat, seht ihr im Video.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de