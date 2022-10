"Temptation Island V.I.P."-Christina rechnet mit Sandra ab

Der Streit von Christina Dimitriou (30) und Sandra Sicora (30) geht in die nächste Runde! Die zwei Promi-Ladys stellen ihre Beziehungen bei Temptation Island V.I.P. aktuell auf die Probe. Schon in der Sendung kam es zwischen den Kandidatinnen zu kleinen Zickereien – aktuell liefern sie sich aber auch noch einen heftigen Social-Media-Zoff. Der Grund: Sandra hatte ihre Format-Kollegin für ihre ausfällige Ausdrucksweise kritisiert. Daraufhin schoss Christina erneut heftig gegen Sandra!

Auf Instagram postete Christina einen Screenshot von einem Schlagabtausch der beiden Damen, den sie mit einer bissigen Ansage garnierte: "Mein Bild, was ich von dir hatte, hat sich bestätigt und die anderen werden es selber sehen. Sandra: 'Ich bin nicht so eine'", ätzte die 30-Jährige. Ob die Beauty hier etwa auf den weiteren Verlauf der "Temptation Island V.I.P."-Staffel anspielt?

Sandra hatte es zuvor unter anderem kritisiert, dass Christina die anderen Teilnehmerinnen in der Show beleidigt hatte. "Uns als 'Opfer' zu betiteln, obwohl wir ihr nichts getan haben, finde ich nicht in Ordnung. Vor allem sollten wir Frauen in der Villa uns gegenseitig stärken, da wir das Experiment Beziehungstest ja gemeinsam durchleben", hatte sie gegenüber Promiflash erzählt.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidatinnen

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

