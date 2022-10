Zwei Babys: Angelina Pannek macht nach Jahren wieder Sport!

Sie ist wieder motiviert! Angelina Pannek (30) verkündete im September die Geburt ihres zweiten Kindes. Gemeinsam mit Ehemann Sebastian Pannek (36) erfreut sie sich seither an ihrem Sohn und an ihrer Tochter. Nach der Entbindung gönnte sich die kleine Familie eine Social-Media-Auszeit. Aber mittlerweile teilt die Influencerin wieder fleißig Einblicke aus ihrem derzeitigen Leben. Nun erzählte sie: Angelina will jetzt wieder Sport machen!

In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Follower an ihrer Motivation teilhaben und erklärte enthusiastisch: "Wir werden im Garten ein bisschen Sport machen." Sie, ihr Schwiegervater und Sebastian wollen gemeinsam sporteln. Angelina hatte zuvor eine längere Zeit ihre Trainingseinheiten pausiert: "Ich habe mal nachgeschaut, mein letztes Mal Sport ist zweieinhalb Jahre her. Zwei Schwangerschaften später lege ich jetzt wieder los."

Vor und während ihrer ersten Schwangerschaft machte die heutige Zweifach-Mama noch regelmäßig Sport und präsentierte ihre Trainingserfolge nur allzu gerne im Netz. Nun scheint Angelina wieder zurück zu ihrer Routine finden zu wollen.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Mai 2019

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek während ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Juli 2019

