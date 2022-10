Kim K. als Vorbild: Khloé Kardashian will eine Brust-OP

Legt sich Khloé Kardashian (38) bald unters Messer? Die TV-Bekanntheit wehrte sich in den vergangenen Jahren immer wieder gegen aufkommende Beauty-OP-Gerüchte. 2021 öffnete sich die Beauty jedoch gegenüber ihren Fans und gab zu, an ihrer Nase nachgeholfen zu haben. Nun scheint Khloé mit einer weiteren Stelle ihres Körpers unzufrieden zu sein – und spricht das pikante Thema diesmal ganz direkt an!

In der aktuellen Folge von The Kardashians besucht Khloé ihre Mutter Kris Jenner (66) im Krankenhaus, nachdem diese an der Hüfte operiert wurde. "Ich denke ernsthaft darüber nach, mir die Brüste machen zu lassen, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf", eröffnet die 38-Jährige ihr daraufhin. Auf die Idee gebracht habe sie ihre Schwester Kim Kardashian (42) – vor allem, wenn sie sie im Bikini sieht.

"Sie hat so einen tollen Ausschnitt. Ich will etwas vollere Brüste. Wenn ich einen Bikini trage, habe ich überhaupt keinen Ausschnitt", beklagte sich Khloé in der Szene. Wie spruchreif ihre Pläne um einen Beauty-Eingriff bereits sind, ließ sie jedoch offen.

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und Khloé Kardashian im August 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian, Juli 2022

Instagram / khloekardashian Khloé und Kourtney Kardashian im August 2018

