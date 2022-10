Megan Fox hat keine Lust mehr auf Fragen nach ihren Kindern!

Megan Fox (36) möchte ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten! Seit rund zwei Jahren ist die Beauty mit Machine Gun Kelly (32) zusammen. Im Januar folgte dann die romantische Verlobung. Seitdem zeigen sich die beiden Turteltauben regelmäßig in der Öffentlichkeit und im Netz – was jetzt allerdings einige Fans kritisierten! Sie scheinen sich zu fragen: Wo hat die Schauspielerin ihre drei Kinder gelassen? Doch Megan scheint die Beschwerden allmählich sattzuhaben und schlug zurück!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Megan nun ein Selfie von sich, woraufhin ein User in den Kommentaren fragte: "Wo sind deine Kinder?" Die 36-Jährige schien keine Lust auf diese Frage zu haben – sie antwortete sarkastisch: "Ich habe Kinder? Oh mein Gott, ich wusste doch, dass ich etwas vergessen habe. Schnell, jemand soll den Parkservice des Hotels in Beverly Hills anrufen. Das ist der letzte Ort, an dem ich sie gesehen habe. Vielleicht hat sie jemand im Fundbüro abgegeben."

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Megan auf die provozierenden Fragen reagiert! Wie sie in einem InStyle-Interview berichtete, wurde die Transformers-Darstellerin im vergangenen Jahr dafür kritisiert, dass sie ohne ihre Kinder unterwegs ist. "Fragt man den Vater, wenn er ausgeht?", erwiderte sie wütend und fügte außerdem hinzu: "Nein, denn man erwartet von einem Vater nicht, dass er die ganze Zeit bei den Kindern ist, aber von mir wird erwartet, dass ich mich nicht sehen lasse und mit meinen Kindern zu Hause bin."

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox mit ihren drei Kindern, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de