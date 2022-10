"The Crown"-Trailer: So spannend wird die fünfte Staffel

The Crown-Fans dürfen sich auf ein Feuerwerk der Gefühle freuen! Im Jahr 2016 ging die Serie, die sich dem Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) widmet, an den Start. Am 8. September ist die britische Monarchin gestorben, weswegen die Dreharbeiten sogar kurzzeitig eingestellt wurden. Jetzt wurde der Trailer zur fünften Staffel der Erfolgsserie veröffentlicht – und verspricht jede Menge Dramen.

Die fünfte Staffel von "The Crown" behandelt die 1990er-Jahre, in denen vor allem Prinzessin Diana (✝36) im Mittelpunkt der Berichterstattung über das britische Königshaus steht. "Die royale Familie steht vor einer großen Krise", heißt es zu Beginn des YouTube-Trailers. Es wird deutlich, wie sehr sich Diana immer weiter von dem britischen Königshaus entfernt und Charles (73) sich immer mehr seiner zukünftigen Ehefrau Camilla (75) annähert.

In Staffel fünf wird auch Dianas brisantes Interview mit der BBC thematisiert, bei dem sie gedrängt wurde, über die britischen Royals auszupacken. "Du musst der royalen Familie treu sein. Es ist ein System – in guten, wie in schlechten Zeiten. Wir stecken da alle drin", wird Diana vor dem Interview noch ans Herz gelegt. Fans waren auf YouTube jedenfalls hin und weg von den ersten Einblicken. "Seien wir mal ehrlich, die 1990-er-Jahre-Staffel ist die, auf die wir alle gewartet haben", schrieb zum Beispiel ein User. Die fünfte Staffel erscheint am 9. November auf Netflix.

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

MEGA Jonathan Pryce als Prinz Philip am Set von "The Crown"

Getty Images Die "The Crown"-Macher und Darstellerin Claire Foy bei den Golden Globe Awards

