Vierte "The Masked Singer"-Show: Wer ist euer Favorit?

Die siebte Staffel von The Masked Singer geht am Samstag in die nächste Runde! In der vierten Folge der beliebten TV-Show wird sich das Rateteam bestehend aus Ruth Moschner (46) und ihren Gäste Giovanni Zarrella (44) und Stefanie Kloß (37) wieder den Kopf zerbrechen. In der vergangenen Sendung wurde erst die Pfeife als GNTM-Star Thomas Hayo entlarvt. Jetzt sind noch sechs Masken im Rennen – aber welches Kostüm ist euer absoluter Favorit?

In der morgigen vierten "The Masked Singer"-Show werden sich die verbleibenden Masken wieder mit ihren musikalischen Performances batteln: Sowohl die Zahnfee als auch der Werwolf und der Maulwurf kämpfen weiterhin um ihren Verbleib in der Sendung. Dabei bekommen sie Konkurrenz von Goldi, Black Mamba und Rosty – der ehemals noch unter No Name bekannt war.

In den ersten Shows wurden bereits drei Promis enttarnt: Die Moderatorin Katja Burkard (57) versteckte sich in dem Brokkoli-Kostüm, die Schauspielerin Jutta Speidel (68) war das Walross und Thomas Hayo heizte dem Publikum als Pfeife ein. Jetzt seid ihr gefragt: Welche Maske muss unbedingt weiterkommen? Nehmt an der Umfrage am Ende des Artikels teil!

ProSieben / Willi Weber Die Zahnfee bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Der Werwolf bei "Masked Singer" 2022

Getty Images Der Maulwurf bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Goldi, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

ProSieben/Willi Weber Black Mamba bei "The Masked Singer" in Show drei

Getty Images No Name bei "The Masked Singer"

