Dagi Bee emotional: Ihr Sohn ist schon fast zehn Monate alt

Dagi Bee (28) wird ganz wehmütig. Die YouTuberin und Eugen Kazakov (28) gingen 2018 auf Ibiza den Bund der Ehe ein. Drei Jahre später machte dann die Geburt ihres Sohnes Nelio ihr Liebesglück perfekt. Seitdem nimmt die Netzbekanntheit ihre Fans gerne in ihren Alltag als Mama mit und hält sie stets über ihren kleinen Jungen auf dem Laufenden. Mittlerweile ist Nelio schon fast zehn Monate alt, was Dagi emotional werden ließ.

Die 28-Jährige ist erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht. Sie postete nun auf Instagram ein Video, in dem sie Nelios Kopf sowie seine kleinen Hände und Füße streichelt. "Diese kleinen Dinge, die ich niemals vergessen will", schrieb sie dazu. Dagi kommentierte ihren Beitrag mit der Feststellung, dass der Junge in wenigen Tagen schon zehn Monate alt ist. "Babyfüße bleiben nicht für immer so klein… Es geht einfach alles viel zu schnell", ließ die YouTuberin ihren Emotionen freien Lauf.

Kann sich Dagi denn eigentlich noch weiteren Nachwuchs vorstellen? Vor wenigen Tagen ging sie in ihrer Story auf dieses Thema ein und klärte ihre Follower über ihre Zukunftspläne auf: "Ich habe für mich festgelegt, dass ich gerne noch ein Kind haben möchte, wenn Nelio ungefähr fünf ist." Momentan sei es ihr noch zu früh, da sie glaube, dass es schwierig sein könnte, sich auf zwei kleine Babys gleichzeitig zu konzentrieren.

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Juni 2022

