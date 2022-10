"Die neue Lala": Lala Kent postet ein Nacktfoto im Netz!

Lala Kent (32) genießt ihr Leben als Single offensichtlich in vollen Zügen! Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit hat vor rund einem Jahr die Trennung von ihrem Verlobten Randall Emmett publik gemacht. Seit dem Liebes-Aus berichtet die Influencerin immer wieder total offen von ihren neugewonnenen Freiheiten und ihrem blühenden Sexleben – und damit holt sie immer wieder öffentlich zu Seitenhieben gegen ihren Ex aus. Jetzt trieb sie es erneut auf die Spitze: Lala veröffentlichte ein Nacktfoto auf Social Media!

Via Instagram teilte Lala jetzt diesen freizügigen Schnappschuss, auf dem sie sich der ganzen Welt komplett unbekleidet zeigt: Auf dem Bild hält die US-Amerikanerin ihren nackten Po in die Kamera, während sie lasziv über ihre rechte Schulter blickt. Ihre Oberweite verdeckt sie nur mit ihrem Arm. "Die neue Lala ist eine ganz andere Nummer", betitelte die 32-Jährige das Posting kurz und knapp.

Und wie kam das Nacktfoto bei Lalas Community an? Die Fans der Blondine zeigten sich in der Kommentarspalte zwiegespalten. "Du bist perfekt!" oder auch "Du haust mich um!", schwärmten beispielsweise zwei User. Allerdings kam die Freizügigkeit nicht bei allen gut an. "Umwerfend, aber ein bisschen zu viel...", kommentierte unter anderem ein weiterer Nutzer.

Instagram / lalakent Lala Kent, "Vanderpump Rules"-Star

Instagram / lalakent Lala Kent im Oktober 2022 in New York City

Getty Images Lala Kent, TV-Star

