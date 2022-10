Bei "James Bond" ersetzt: Ed Sheeran war extrem enttäuscht

Ob Ed Sheeran (31) ihr das übel nimmt? Die Sängerin Billie Eilish (20) feierte mit dem Titelsong zum Film "James Bond – No Time To Die" wohl ihren bisher größten Erfolg. Das gleichnamige Lied brachte ihr und ihrem Bruder 2022 sogar einen Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong" ein. Ihre Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein, denn sie war die erste Preisträgerin, die in den 2000er-Jahren geboren wurde. Und dabei sollte Ed das Lied eigentlich schreiben!

"Ich war kurz davor, einen Song zu machen – aber dann haben sie den Regisseur und das Drehbuch gewechselt und das war es. Ich habe alle Meetings gemacht. Ich habe angefangen zu schreiben", erzählte Ed im "That Peter Crouch Podcast". Von der Abfuhr sei der "Shape of You"-Interpret wirklich enttäuscht gewesen: "Ich werde nicht so tun, als habe es nicht wehgetan, nicht mehr dabei sein zu dürfen." Letztendlich sei er aber jederzeit wieder mit an Bord, denn er glaube, dass wohl jeder britische Musiker davon träumt, einen 007-Song schreiben zu dürfen.

Tatsächlich wurde 2019, als die Produktion des Films begann, schon spekuliert, ob Ed den Titelsong performen wird. Der Engländer zeigte sich gegenüber den Produzenten besonders engagiert und begeistert. Dem urspünglichen Regisseur Danny Boyle (66) stand er wohl dank des gemeinsamen Filmprojekts "Yesterday" auch sehr nahe, aber dieser wurde wegen kreativer Differenzen ersetzt – das "James Bond"-Aus für Ed.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Februar 2022 in London

Anzeige

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Daniel Craig in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de