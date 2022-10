Datingwirrwarr: Kanye West wird Kim Kardashian immer lieben!

Kanye West (45) packt mal wieder aus! Der Rapper und Kim Kardashian (42) gehen seit einiger Zeit getrennte Wege. Mittlerweile turtelte er bereits mit Julia Fox (32) und zuletzt knutschte er mit dem Model Juliana Nalú herum. Trotz allem scheint ihm seine Ex und die Mutter seiner Kinder einfach nicht aus dem Kopf zu gehen. In einem neuen Interview plauderte er aus: Kanye wird Kim immer lieben!

In der Show "Piers Morgan Uncensored" klang es mal wieder so, als hätte der "Donda"-Interpret noch nicht mit der Skims-Gründerin abgeschlossen. "Ich werde sie für immer lieben und seltsamerweise auch irgendwie beschützen", erzählte Kanye. Die Scheidung existiere zwar auf Papier, jedoch werde er sich niemals von dem Gedanken lösen, ihr Beschützer zu sein – führte er aus. Was die Vierfach-Mama wohl dazu zu sagen hat?

Ein Insider plauderte nämlich bereits aus, dass weder Kim noch ihre Familie etwas mit Kanye zu tun haben wollen. Denn er sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für Negativschlagzeilen – inklusive Hassreden im TV und merkwürdigen Verschwörungstheorien.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2013

Getty Images Kanye West bei einem Meeting mit Donald Trump

Instagram / kimkardashian Kanye West, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Virgil Abloh, Corey Gamble und Kim Kardashian

