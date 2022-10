"Hochzeit auf den ersten Blick"-Markus schwärmt von Jana

Markus kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus! Der Hausmeister lässt sich aktuell auf ein ganz besonderes Experiment ein und hofft, bei Hochzeit auf den ersten Blick seine wahre Liebe zu finden. Dass er und Finanzexpertin Jana ein Match sind, erfahren die zwei erst in der kommenden Folge. Nun gab Markus einen Hinweis darauf, dass es zwischen ihm und Jana ziemlich geknistert haben könnte!

Via Instagram teilte Markus am Freitag eine niedliche Bilderreihe, auf der man Jana in ihrem Hochzeitskleid sehen kann. "Jana das erste Mal im Brautkleid. Ich finde, sie ist einfach wunderschön und sieht megagut aus", schwärmte der Noch-Single neben einigen Herzemojis. Ob Markus den Fans des TV-Experiments damit bereits einen Vorgeschmack auf die kommende Folge gibt? Immerhin wird sich erst dann herausstellen, ob sich die zwei vor dem Traualtar auch wirklich füreinander entscheiden.

Auch nach der vergangenen Folge ließ Markus bereits auf seinem Social-Media-Account erahnen, dass die zwei Ja gesagt haben könnten – immerhin deutete er an, dass seine Zukünftige ihn nach den Dreharbeiten dazu inspiriert hätte, Kalorien zu zählen. Das wäre wohl ganz nach dem Geschmack der Rothaarigen. Jana verriet nämlich in ihrem Vorstellungsvideo, dass sie total auf ihre Ernährung achten würde.

SAT.1 Jana bei "Hochzeits auf den ersten Blick"

SAT.1 Jana bei "Hochzeits auf den ersten Blick"

Sat.1 Markus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

