Markus nahm wegen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehefrau ab

Markus' Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnahme hatte offenbar einen positiven Nebeneffekt. Der Hausmeister hofft, in der Datingshow endlich seine Mrs. Right zu treffen. Die Experten des Formats sind der Meinung, dass die Finanzwirtin Jana gut zu ihm passen könnte. Dass sie ein Match sind, erfahren die beiden jedoch erst vor dem Traualtar. Nun deutete Markus an, dass er Ja gesagt haben könnte, denn offenbar hat er viel Zeit mit Jana verbracht: Dank ihr nahm er sogar elf Kilo ab!

In der vergangenen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge hatte Markus bereits seinen Anzug für sein Blind-Date vor dem Traualtar ausgesucht. In seiner Instagram-Story erinnerte er sich nun an diesen Moment zurück und verriet, dass der Knopf geändert werden musste, damit sein Outfit perfekt sitzt: "Inzwischen sollte mein Anzug aber locker passen, da ich über elf Kilo abgenommen habe nach dem Finale. Danke an meine Frau in spe, die mich dazu inspiriert hat, Kalorien zu zählen." Er vermutet sogar, dass er dank dieser Methode in Zukunft noch mehr abspecken werde.

Jana hatte in ihrem Vorstellungsvideo betont, dass sie sehr auf ihre Ernährung achte. Seitdem sie sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzt, sei sie endlich zufrieden mit ihrem Körper. Diese Disziplin ist mitunter auch ein Grund, warum sie mit Markus gematcht wurde. "Ich finde, beide leben in ihrem Alltag praktisch, kreativ – und gleichzeitig hätte Jana diese liebevolle, positive Art und diese Struktur, die Markus vielleicht ein bisschen fehlt", erklärte die Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (41).

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

