Keine Ehe, keine Kids: Nina Ensmann verrät ihren Lebensplan

Wie will Nina Ensmann ihre Zukunft gestalten? Die Schauspielerin ist seit einigen Wochen bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen. In der beliebten Daily schlüpft sie in die Rolle der Jessica Reichelt und sorgt dabei für frischen Wind und einige Überraschungen. Während der Serien-Neuzugang im TV vieles durcheinanderwirbelt, geht es bei ihr privat eher ruhig zu: Will Nina ihren Langzeitpartner eigentlich bald heiraten?

Über ihre Pläne sprach Nina jetzt mit RTL: "Wie das Leben halt so spielt... Ehrlicherweise bin ich nicht so die, die sagt: Haus, Hund, Heiraten, Kinder. Ich bin da halt so ein bisschen anders gestrickt." Zwar gehe sie mit ihrem Freund schon seit 15 Jahren gemeinsam durchs Leben – ein Trauschein fehle ihr aber gar nicht: "Ich muss nicht unbedingt heiraten, für mich ist das Zusammensein und die Liebe wunderschön mit meinem Partner."

Dass sie schon so lange mit ihrem Liebsten zusammen ist, habe sich eben einfach so ergeben, lachte Nina in dem Interview. "Ich bin da sehr dankbar und sehr glücklich. Ich finde das toll und bin auch ein bisschen stolz", freute sie sich.

RTL / Stefan Behrens Lars Steinhöfel und Nina Ensmann bei "Unter uns"

RTL / Rolf Baumgartner Nina Ensmann, GZSZ-Darstellerin

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann, Juni 2022

