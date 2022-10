Lange getragen: Bettie Ballhaus verhökert Schmuddelschlüpfer

Damit verdient sie sich also ein wenig Taschengeld dazu! Bettie Ballhaus (44) ist seit Jahren ein Größe in der Erotikbranche. Bereits Anfang der 2000er zierte sie etliche Magazine und war vor acht Jahren sogar das Gesicht der Venus, Deutschlands größter Erotikmesse. Auch in diesem Jahr ist das Nacktmodel wieder auf der Messe dabei und plaudert mit Promiflash ein wenig über eine lukrative Einnahmequelle: Bettie verkauft für Hunderte Euro ihre getragenen Schlüpfer!

Im Promiflash-Interview verrät die 44-Jährige, wie lukrativ ihr Business mit den benutzten Unterhosen sei. Doch nicht nur damit mache sie einen Haufen Asche. "Schuhe waren, glaube ich, 250 Euro und für ein Höschen habe ich auch irgendwie so was um die 200 Euro bekommen", erklärt sie schmunzelnd und fügte hinzu: "Aber die waren nicht nur zwei, drei Tage getragen – das ist übrigens auch ein Fetisch."

Und tatsächlich können sich Fans auch aktuell wieder an Betties Kleiderschrank bereichern. Auf ihrer Webseite verhökert die Erotikmaus nämlich unter ihrer Rubrik "Betties Auktionshaus" einen dunkelblauen BH, schwarze High Heels, einen feuerroten Slip sowie ein schwarzes Top – und das alles im getragenen Zustand.

AEDT / SplashNews.com Bettie Ballhaus, Erotikmodel

Getty Images Bettie Ballhaus bei der Fashion Week Berlin im Januar 2014

Detlef Zmeck / Future Image / ActionPress Bettie Ballhaus im September 2019

