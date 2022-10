Matthew Perry: "Ich habe keine Angst mehr vor der Liebe"

Matthew Perry (53) ist bereit für eine Partnerschaft! Der Schauspieler, dem in der Rolle des Chandler Bing in der Kult-Serie Friends vor fast 30 Jahren der große Durchbruch gelang, bringt im November seine Memoiren heraus. In denen spricht er über seinen Lebensweg und dem Kampf gegen die Alkohol- und Schmerzmittelsucht. Nachdem Matthew die Sucht hinter sich gelassen hat, sei er nun bereit, sich zu binden!

In seiner Biografie: "Freunde, Liebhaber und große, schreckliche Dinge" offenbarte der 53-Jährige: "Ich habe keine Angst mehr vor der Liebe." Das äußerte der Amerikaner, nachdem er sich über mehrere Jahre lang einredete, dass mit den Frauen, mit denen er zusammen war, etwas nicht stimmte. Dann hätte der Produzent aber gemerkt: "Es kann doch nicht mit allen etwas nicht stimmen [...] Ich bin zuerst gegangen, weil ich dachte, sie würden mich vernichten." Die Arbeit sei es gewesen, die Matthew aus der Liebeskrise herausholte.

Der "Keine halben Sachen"-Darsteller ist sich sicher, dass er den passenden Deckel für seinen Topf noch finden würde. Er würde gerne jemanden kennenlernen, der eine Portion Humor mitbringt, von innen sowie von außen schön ist und sich um ihn sorgt. Ein Ausschlusskriterium hat Matthew allerdings: "Leute, bei denen ich den Eindruck habe, dass es ihnen nur ums Geld geht. Und das passiert öfter, als man denkt."

