Nach polygamer Beziehung: Christine Brown datet zum Spaß

So lebt es sich nach einer polygamen Beziehung! Christine Brown (50) wurde mit dem Format "Sister Wives", das in Deutschland als Alle meine Frauen bekannt ist, jahrelang in ihrer Beziehung begleitet. Das Besondere: Ihr Mann Kody Brown (53) hatte insgesamt vier Frauen! Vor einem Jahr trennte Christine sich von Kody. Seitdem ist die Blondine Single. Jetzt verriet sie, wie das Dating für sie laufen würde, nachdem sie sich ihren Ehemann jahrelang teilen musste.

"Ich date nur zum Spaß", versicherte der Reality-Star Entertainment Tonight und fügte hinzu: "So bleibt alles ziemlich locker, denn so bin ich zurzeit nun mal." An etwas Festem sei Christine derzeit nicht interessiert, das gehe für sie nach der langen und auch herausfordernden Beziehung zu schnell. Dass sie eines Tages wieder eine romantische Beziehung eingehen und möglicherweise wieder heiraten werde, schließe sie für die Zukunft jedoch nicht aus.

Mit den anderen Frauen ihres Ex-Mannes habe Christine weiterhin kein besonders enges Verhältnis, wie sie Us Weekly erzählte. Allein mit Janelle sei der Kontakt bestehen geblieben. "Sie hat mich einige Male besucht. Ich habe ein Gästezimmer und sie übernachtet dort, [...] Wir haben auch schon ein paar Ausflüge zusammen gemacht", berichtete sie.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown, "Alle meine Frauen"-Star

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine und Janelle Brown, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de