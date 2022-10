"Prince Charming": So finden Max und Bon den Prinzen Fabian

Seit ein paar Wochen sucht Fabian Fuchs im Rahmen der vierten Staffel der beliebten Datingshow Prince Charming nach seinem Traummann! Der Berliner tritt damit in die Fußstapfen der ehemaligen Prinzen Nicolas Puschmann (31), Alexander Schäfer (32) und Kim Tränka: Auf der griechischen Insel Rhodos flirtet der Fitness-Fan, was das Zeug hält. Was sagen eigentlich die ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten Max Rogall und Bon Markel zu dem neuen Prinzen? Promiflash hat bei dem Paar nachgefragt...

"Ich muss sagen, er ist jetzt nicht mein Favorit", betonte Max im Promiflash-Interview und erklärte genauer: "Vielleicht liegt es daran, dass bei den Kandidaten so viele starke Charaktere dabei sind. Ich finde, er geht fast ein bisschen unter." Allerdings sei das Geschmackssache, denn womöglich finde ein Teilnehmer des Formats genau diese etwas schüchterne Art anziehend.

Neben dem neuen Prinzen gibt es in der aktuellen Staffel auch weitere Neuerungen: Zum Beispiel wird das Format jetzt nicht mehr auf Kreta, sondern in einer neuen Villa auf Rhodos dreht. Was sagen Max und Bon dazu? "Ich finde, es war schon Zeit, dass die Zuschauer etwas Neues sehen", machte Bon deutlich.

