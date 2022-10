Süßes Kaffee-Date: Leni Klum genießt Auszeit mit Freund Aris

Bei Leni Klum (18) klappt es nicht nur mit der Karriere, sondern auch in der Liebe! Die Tochter von Heidi Klum (49) startet zurzeit voll durch. Das angehende Model wurde bereits auf einigen Magazin-Covers abgelichtet und war mit ihrer Mama sogar schon in einer gemeinsamen Fashion-Kampagne zu sehen. Nebenbei studiert die Beauty in New York Innenarchitektur und führt außerdem eine Beziehung mit Aris Rachevsky. Jetzt wurde sie mit ihrem Freund in West Hollywood bei einem Date gesichtet.

Daily Mail veröffentlichte die Fotos des Dates des jungen Paares. Das Model machte eine lässige Figur, als sie mit ihrem Eishockeyspieler, mit dem sie seit über drei Jahren zusammen ist, einen Kaffee trank. Leni trug ein schwarzes, ärmelloses Crop-Top, das sie mit einer blauen Jeans kombinierte. Sie trug ein Paar dunkle Sportschuhe und eine schwarze Handtasche. Dabei ließ Leni ihre brünetten Locken locker über die Schultern fallen. Auch Aris entschied sich für einen lässigen Look: Er trug ein blau-rot kariertes Hemd und weiße Shorts.

Erst seit Kurzem wohnt Leni in New York. Die 18-Jährige ist wegen ihres Studiums in die Metropole gezogen. Für ihre Mutter ist der Umzug ihrer Tochter jedoch nicht einfach gewesen. Im Interview mit James Corden (44) verriet sie, dass sie sich Sorgen macht, sobald Leni für ein paar Stunden nicht mehr zu erreichen ist.

Anzeige

ActionPress Leni Klum mit Aris Rachevsky in Los Angeles

Anzeige

AEDT / ActionPress Aris Rachevsky und Leni Klum bei der Dior J'adore Party

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum bei einem Event in New York City, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de