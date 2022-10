Würden die Kardashians ohne Beauty-OPs etwa so aussehen?

Dem Kardashian-Clan wurde ein natürlicher Look verpasst! Die Realitystars Kim (42), Khloé und Kourtney (43) sind dafür bekannt, mit ihrem Aussehen und ihren Outfits für eine Menge Aufsehen zu sorgen. Die Töchter von Familienoberhaupt Kris Jenner (66) machen keinen Hehl daraus, dass sie sich einigen Schönheitseingriffen unterzogen haben. Denn für die Geschwister steht das Äußere nämlich an erster Stelle. Doch wie würden Kim und Co. ohne Beauty-OPs aussehen?

Mit dieser Frage beschäftigte sich ein TikTok-Kanal – das Video soll zeigen, wie die makellosen Gesichter der berühmten Geschwister ohne ihre Schönheits-OPs aussehen würden. Dies wurde mithilfe einer Simulation dargestellt, dabei fällt auf: Insbesondere Khloé, Kourtney und Kylie Jenner (25) sollen beim Beauty-Doc nachgeholfen haben.

Khloé verriet zuletzt, dass sie sich ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, sich demnächst unters Messer zu legen. In der aktuellen Folge von The Kardashians erklärte sie: "Ich denke ernsthaft darüber nach, mir die Brüste machen zu lassen, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf." Niemand Geringeres als ihre Schwester Kim soll sie dazu inspiriert haben.

Kim Kardashian im Oktober 2022

Kylie Jenner, Unternehmerin

Khloé Kardashian, TV-Sternchen

