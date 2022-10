Das lief wirklich beim "Prince Charming"-Übernachtungsdate!

Ging da vielleicht doch mehr, als gezeigt wurde? Bei Prince Charming ging es zuletzt ziemlich heiß her: Fabian Fuchs lud zum ersten Übernachtungsdate ein und Sebastian durfte ein ziemlich intimes Rendezvous mit dem Protagonisten genießen. Die beiden fielen dann auch übereinander her und wachten schließlich Arm in Arm am Morgen danach auf: Aber was genau ist zwischen den Bettlaken passiert?

Im Interview mit Promiflash sprach Sebastian Klartext: "Also wider der Erwartungen der anderen verlief alles noch jugendfrei", bestätigte der Modemanagementstudent. Schon in der Folge betonte er, dass es nicht zum Sex gekommen sei – obwohl sie kaum die Finger voneinander lassen konnten. Was sagt der Teilnehmer denn zu den heißen Szenen – ist es ihm im Nachhinein unangenehm? "Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich beim Knutschen so gut aussehe. Ich finde die Szenen sehr süß", gab er zu.

Basti scheint von Fabian hin und weg zu sein – was fasziniert ihn an dem Krawattenverteiler besonders? "An Fabian gefällt mir sein Lächeln und natürlich sein Körper sehr gut", schwärmte er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Was meint ihr: Passen die beiden gut zusammen? Stimmt unten ab!

Instagram / bastispdt Sebastian, "Prince Charming"-Kandidat 2022

RTL Prince Charming Fabian Fuchs

Instagram / bastispdt Sebastian, "Prince Charming"-Teilnehmer 2022

