Das sind Timothée Chalamets schönste Red-Carpet-Looks!

Timothée Chalamet (26) glänzt stets mit seinem herausragenden Modebewusstsein! Aktuell gehört der Hottie zu den gefragtesten Schauspieler in Hollywood – und das kommt nicht von ungefähr: Mit "Call Me by Your Name" gelang ihm vor fünf Jahren der große Durchbruch. Seitdem stand Timothée unter anderem mit Emma Watson (32) für "Little Women" vor Kamera oder drehte mit Zendaya (26) für "Dune". Aber nicht nur seine schauspielerischen Leistungen können sich sehen lassen: Promiflash fasste für euch Timothées schönsten Red-Carpet-Looks zusammen!

Für das BFI London Film Festival Anfang Oktober wählte der 26-Jährige einen weißen Anzug von Alexander McQueen (✝40). Dazu kombinierte er weiße Stiefel, eine coole Sonnenbrille und silberfarbenen Schmuck. Unvergessen wird sicherlich sein Outfit bei den Filmfestspielen in Venedig im September 2022 bleiben: Im roten Neckholder-Look posierte Timothée auf dem Red Carpet. Während der 94. Oscar-Verleihung verzichtete der Schauspieler auf ein Oberteil und strahlte in einem glitzernden Blazer von Louis Vuitton und einer dazu passenden schwarzen Anzugshose.

Bei der alljährlichen Verleihung der Academy Awards im vergangenen Februar peppte Timothée seinen marineblauen Anzug mit einer glitzernden Brosche von Cartier auf. Auch weiß der Amerikaner, wie man den Pastell-Look rockt: Die Londoner Vorführung von "Little Women" besuchte er in einem rosafarbenen Anzug. Dazu kombinierte er ein weißes Hemd und dazu passende Sneaker. Für eine Filmpremiere vor drei Jahren wählte "Don't Look Up"-Star einen magentafarbenen Hosenanzug von Stella McCartney (51) und schwarze Stiefel.

