Ehrlich: John Stamos weint offen vor seinem Sohn Billy (4)

John Stamos (59) setzt auf Offenheit! Als cooler Onkel Jesse in Full House ist der Schauspieler vielen Menschen noch im Gedächtnis. Inzwischen ist der Darsteller im wahren Leben aber selbst Vater. Mit seiner Frau Caitlin McHugh (36) hieß er im Februar 2018 seinen Sohn Billy willkommen. Nun sprach der stolze Papa auch über die Erziehung. Seinem Kind gegenüber will John Gefühle zeigen – und dazu zählt es auch zu weinen.

Im Podcast "People Every Day" plauderte der 59-Jährige über seine Vaterschaft, die ihm auch in seiner Schauspielkarriere zugutekomme. In der Serie "Big Shot" spielt er immerhin auch die Figur Marvyn, die "keine Angst davor hat, verletzlich zu sein." Ähnlich hält es auch John gegenüber seinem Sohn Billy. Für ihn sei es nicht ungewöhnlich, vor seinem Spross "die ganze Zeit zu weinen." Bei emotionalen Szenen habe der Darsteller somit seit der Geburt seines Kindes einen ganz anderen Ansatz.

Einen besonders emotionalen Anlass hatte John erst Ende August erlebt: Der kleine Billy hatte seinen ersten Tag in der Vorschule. An diesem Tag wollte er aber offenbar kein Tränchen verdrücken und stark bleiben. "Einer von beiden hat heute seinen ersten Tag in der Schule. Und der andere tut alles in seiner Macht, um nicht zu weinen", schrieb John via Instagram zu einem Foto von sich und Billy.

Getty Images Caitlin McHugh, John Stamos und ihr Sohn Billy bei einer Filmpremiere in Santa Monica, August 2022

Getty Images John Stamos auf einem Event in L.A. im Oktober 2018

Instagram / johnstamos John Stamos mit seinem Sohn Billy

