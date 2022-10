Krise mit Harry Styles? Hier tanzt Olivia Wilde Gerüchte weg

Bei den beiden scheint alles in Ordnung zu sein! Zwischen Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28) knistert es schon seit einiger Zeit. Obwohl das Paar seine Beziehung nie offiziell bestätigt hat, sind sich Fans schon lange einig, dass die beiden verknallt ineinander sind. Vor Kurzem fing jedoch die Gerüchteküche, um eine mögliche Krise an zu brodeln – doch davon will die Schauspielerin wohl nichts wissen: Olivia supportet ihren Harry nach wie vor voller Leidenschaft bei seinen Konzerten!

In einem Clip, der TMZ vorliegt, sieht man die 38-Jährige am Sonntag bei einem Konzert ihres Liebsten in Los Angeles. Total ausgelassen und fröhlich tanzt die "Don't Worry Darling"-Produzentin darin zu der Musik des 28-Jährigen. Ganz offensichtlich will Olivia damit wohl ein Zeichen setzen und all die Gerüchte um eine Krise weg tanzen. Besonders der Song "As It Was" hat der zweifachen Mutter offenbar angetan – genau wie Harrys Fans rockte sie aus vollem Herzen mit.

Gegen eine Krise dürfte auch sprechen, dass sich Harry sehr gut mit Olivias Kids versteht. Vor allem zu Halloween soll er Otis (8) und Daisy (6) unter die Arme greifen. "Harry versteht sich gut mit Olivias Kindern, die ihn sehr mögen. So reif Harry für sein Alter auch ist, im Herzen ist er noch ein Kind, vor allem, wenn es um Halloween geht", hatte erst kürzlich ein Insider gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert.

Anzeige

Getty Images Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler und Olivia Wilde posieren bei den Filmfestspielen

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine und Olivia Wilde, September 2022 in Venedig

Anzeige

MEGA Harry Styles und Olivia Wilde beim shoppen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de