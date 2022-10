Mit Tochter daheim: Peter Andres Haus vom Blitz getroffen

Peter Andre (49) meldet sich mit erschreckenden Szenen! Normalerweise versorgt der Ex von Katie Price (44) seine Fans regelmäßig mit unterschiedlichen Eindrücken aus seinem Alltag: So postet er im Netz unter anderem süße Pärchen-Pics mit seiner Frau Emily oder zeigt, wie groß seine vier Kids Princess (15), Junior (17), Amelia und Theodore geworden sind. Jetzt schockte er allerdings mit unschönen Neuigkeiten: Peters Haus wurde vom Blitz getroffen, während er mit Princess darin saß!

Auf seinem Instagram-Account teilte Peter die Folgen des Blitzeinschlags mit seinen Fans: Das Video zeigt unter anderem, wie die Ziegelsteine des zerstörten Schornsteins im Garten des "Mysterious Girl"-Interpreten liegen. "Unser Haus wurde gerade vom Blitz getroffen. Das Lauteste, was ich je gehört habe. Die Alarme gingen los. Das ist verrückt. Gott sei Dank geht es Princess gut. Obwohl ich nicht weiß, was lauter war, ihr Schrei oder das Dach", schrieb Peter zu dem Post.

Peters Frau Emily kommentierte unter dem Video: "Ich bin so froh, dass es euch allen gut geht. Typisch für die eine Woche, in der ich weg bin, dass so etwas passiert." Berühmte Bekannte boten den Geschädigten wiederum ihre Hilfe an: "Kommt zu mir", schrieb unter anderem Lizzie Cundy. "Hoffentlich geht es dir gut, Bruder", reagierte der Schauspieler Jamie Lomas (47).

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Princess

Getty Images Peter Andre im Juli 2022

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Frau Emily MacDonagh

