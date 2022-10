Nach Tod der Queen: König Charles III. besucht Sandringham

Zeit für einen kleinen Ausflug! Wenige Tage nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) im September, trat der jetzige König Charles III. (73) das Amt seiner verstorbenen Mutter an. Elizabeth fand im Beisein ihres Sohnes die letzte Ruhe in ihrem geliebten Schloss Balmoral in Schottland, welches in Zukunft als Museum zu besichtigen sein soll. Jetzt besuchte König Charles III. das erste Mal seit dem Tod seiner Mutter einen weiteren Familienlandsitz.

Der Landsitz Sandringham in England ist bereits seit 1870 im königlichen Familienbesitz. Nach dem Tod von Prinz Philip (✝99) übernahm sein Sohn Charles das Anwesen. Jetzt wurde er auf dem Grundstück während eines Spazierganges mit Freunden gesichtet. Mit Regenschirmen ausgestattet begleitete er den ehemaligen Lord Chamberlain, Graf Peel. Charles und seine Frau Camilla (75) sollen laut Fotos, die Hello Magazine vorliegen, auch an dem Sonntagsgottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene auf Sandringham teilgenommen haben.

Im vergangenen Jahr verriet Charles dem Magazin Country Life, dass er mit dem Landsitz weit mehr als nur die Instandhaltung geplant hat. Das Anwesen in Norfolk, auf dem die königliche Familie jährlich Weihnachten feiert, soll bald ein vollständig ökologischer Betrieb werden.

Getty Images Prinz Charles und Königin Elizabeth vor Schloss Balmoral, 2021

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im Juli 2018

Getty Images Prinz Charles und Prinz Philip im Juni 2017

