So süß gratuliert Sarah Hyland ihrem Co-Star zum Geburtstag

Sarah Hyland (31) und Jesse Tyler Ferguson (47) sind unzertrennlich! Elf Jahre lang standen die beiden Schauspieler für die Erfolgsserie Modern Family vor Kamera. Aber auch abseits der Dreharbeiten pflegten Sarah und Jesse ein enges Verhältnis zueinander. Selbstverständlich war der US-Amerikaner auch Gast auf Sarahs Hochzeit im vergangenen August – doch nicht nur das: Jesse durfte seinen einstigen Co-Star und dessen Partner Wells Adams (38) sogar trauen. Jetzt teilte Sarah anlässlich Jesses 47. Geburtstags rührende Szenen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Sarah die Geburtstagsgrüße – und postete gleichzeitig eine Reihe von noch nie gezeigten Clips ihrer Hochzeit: In dem Video ist zu sehen, wie das Brautpaar am Altar steht, während Jesse die emotionale, aber auch humorvolle Traurede hält. "Ich fühle mich wie Gandalf in diesem Moment", witzelte der 47-Jährige unter anderem während der Zeremonie. "Jesse, du bist ein großartiger Freund, ein Mentor und ein wichtiger Teil unseres Lebens gewesen. Herzlichen Glückwunsch an den besten Trauredner aller Zeiten! Unsere Hochzeit wäre ohne dich wirklich nicht so besonders gewesen", schrieb Sarah in der Caption.

Die Fans sind von dem emotionalen Post begeistert: "Meine 'Modern Family'-Träume werden wahr!" oder "Was für eine schöne Rede! Ich bin gerade echt am Weinen!", schrieben einige User in der Kommentarspalte. Aber auch Jesse reagierte auf Sarahs Glückwünsche: "Ich liebe dich, du Verrückte!"

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson und Wells Adams

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Sarah Hyland, "Modern Family"-Stars

Getty Images Sarah Hyland und Jesse Tyler Ferguson, Schauspieler

