Ein viertes Kind? Michelle Hunziker schließt es nicht aus!

Ist Michelle Hunzikers (45) Familienplanung etwa noch nicht abgeschlossen? Die Moderatorin ist stolze Mutter von drei Kindern – und bald wird sie sogar zum ersten Mal Oma! Ihre älteste Tochter Aurora (25), die Michelle mit 19 Jahren während ihrer Ehe mit Eros Ramazzotti (58) bekam, erwartet ihr erstes Kind. Für Babys ist im Hause Hunziker also eigentlich gesorgt – doch Michelle könnte sich sogar vorstellen, selbst noch mal Mama zu werden!

"Ach ja, warum nicht, ich bin so eine Mama-Person. Es gibt Leute, die das einfach gerne haben", verriet sie gegenüber RTL. Gibt es also etwa wirklich noch mal Nachwuchs bei Michelle? Aktuell sieht es nicht danach aus – denn der 45-Jährigen fehle gerade der passende Mann an ihrer Seite. Sie stellte klar, dass sie nach der Beziehung zu dem Arzt Giovanni Angiolini Single ist.

Entgegen der Annahme stehen die Männer auch gar nicht Schlange bei ihr: "Ich hab immer gesagt, die Leute denken, ich habe so viele Angebote, das ist gar nicht so." Um sich mit Michelle einzulassen, müsse man sich ja auch mit vielen Dingen engagieren. "Jetzt bin ich eine Frau mit drei Kindern, mit zwei Ex-Ehemännern und einem sehr, sehr beschäftigten Leben“, erklärte sie über das "Hunziker-Paket".

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und ihre Tochter Celeste

Getty Images Michelle Hunziker im September 2022

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker

