Einzeldate: Wer kann "Bauer sucht Frau"-Loretta überzeugen?

Loretta Gruber trifft eine Entscheidung! Die Pferdewirtschaftsmeisterin sucht bei Bauer sucht Frau nach dem Mann fürs Leben. Gleich zwei Hofburschen dürfen die Blondine besser kennenlernen: Michael und Sascha sind die beiden Teilnehmer, die es in die engere Auswahl schafften und mit der 31-Jährigen Zeit verbringen dürfen. Jetzt kam es zu einem ersten Einzeldate – doch wer konnte sie überzeugen? Loretta hat ihre Wahl getroffen!

Zunächst testet Loretta Michael, anschließend war Kandidat Sascha an der Reihe. Zwischen Letzterem und der Pferdeliebhaberin scheint es zu knistern, so ist auch ihre Entscheidung keine Überraschung: "Ich denke, wenn man zu zweit ist, kann man sich besser kennenlernen und so die restliche Hofwoche nutzen. Ich würde gerne dich fragen, Sascha, ob du die Hofwoche noch bleiben möchtest?" Der 37-Jährige strahlte bis über beide Ohren und freute sich: "Gerne."

Doch auch für Kandidat Michael hatte Loretta liebe Worte übrig: "Du bist ein bodenständiger Typ und du hast das Herz am rechten Fleck." Sie bedankte sich bei ihm: "Ich hatte eine super Zeit und du bist ein klasse Typ und danke, dass du da warst."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

RTL "Bauer sucht Frau"-Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta

RTL Loretta Gruber beim Einzeldate mit Michael und Sascha

RTL / Stefan Gregorowius Eric, Sascha, Loretta und Michael bei "Bauer sucht Frau"

