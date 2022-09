Red-Carpet-Debüt mit Julian: So war es für Tanja Makarić

Tanja Makarić (25) kommt bei dem Gedanken an ihren ersten Red-Carpet-Auftritt ins Schwärmen. Seit einigen Monaten ist die Schwimmerin bereits mit Julian Claßen (29) liiert – im Juli machten sie ihre Beziehung dann öffentlich. Vergangene Woche folgte ihr erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich. Doch wie fühlte sich Tanja dabei? Das verriet die Sportlerin nun ihren Fans auf Social Media.

"Ich war komischerweise nicht aufgeregt, aber vielleicht lag es auch daran, dass der Julian an meiner Seite war", plauderte die Brünette in ihrer Instagram-Story aus. Vor allem die Interviews hätten Tanja viel Spaß gemacht. "Die Reporter waren echt alle unfassbar nett, so lieb. Und ich habe mich auch direkt wohlgefühlt – also das war nicht so, als hätte ich mich Fremden gesprochen", schwärmte sie von ihrem Red-Carpet-Debüt beim kinderTag.

Das Posieren für die Fotos hat die Schwimmerin hingegen nicht ganz so positiv in Erinnerung. "Ich war einfach irgendwann verunsichert", gestand Tanja. Das habe vor allem daran gelegen, dass die Fotografen sich "gegenseitig beleidigt" hätten und sie so nicht gewusst habe, wo sie hinschauen sollte. Doch irgendwann sei sie dann lockerer geworden. "Ich habe dann gefragt, was für Fotos die haben wollen", erinnerte sich Tanja.

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Promiflash Webstar Julian Claßen und seine Freundin Tanja Makarić

Action Press / Timm, Michael Tanja Makarić am kinderTag in Berlin im September 2022

