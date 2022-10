Für seine Fans: Johnny Depp erneut als Captain Jack Sparrow

Johnny Depp (59) macht alles für seine Fans! Der Schauspieler hat sich besonders während der Prozess-Schlammschlacht mit Ex-Frau Amber Heard (36) auf die Loyalität seiner Fans verlassen können. Obwohl der Fluch der Karibik-Star wegen des Verfahrens beruflich so einige Dämpfer verkraften musste, hat er seine bekanntesten Rollen nie verlernt. Für einen besonderen Anlass schlüpfte Johnny jetzt erneut in die Rolle des Captain Jack Sparrow und begeisterte damit seine Fans!

In einem TikTok beweist Johnny, dass er jeder Zeit in seinen wohl berühmtesten Charakter schlüpfen kann. In dem Video ist zu sehen, wie er sich mit einer begeisterten Anhängerin in einem Backstage Bereich unterhält, während er sich vor sie kniet. Auf ihre Nachfrage hin, und ohne mit der Wimper zu zucken, verwandelt sich der 59-Jährige in den coolen Captain. Mit seinem bekannten langatmigen Tonfall fing er schnell an, von seinem Lieblingsgetränk Rum zu erzählen.

Wegen seiner aktuellen äußerlichen Veränderung spekulierten einige Fans unter dem Video, ob es sich wirklich um Johnny handelt. Dennoch waren die meisten Fans sofort beeindruckt von dem Können des Schauspielers. "Er hat so ein großes Herz!", "Man muss ihn einfach lieben" oder "Unverkennbar! Natürlich ist das Johnny Depp!", schrieben einige Follower unter das Video.

Getty Images Wachsfigur von Johnny Depp als Captain Sparrow, 2006

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler und Musiker

ActionPress Johnny Depp als Jack Sparrow

