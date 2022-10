Historisch: König Charles III. ernennt neuen Premierminister

Ein historischer Moment! Nachdem Queen Elizabeth II. (✝96) am 8. September verstorben war, durfte ihr Sohn König Charles III. (73) in ihre Fußstapfen treten. Er ist nun das Oberhaupt der britischen Monarchie. Da die britische Premierministerin Liz Truss (47) vor wenigen Tagen zurücktrat, musste Charles jetzt eine wichtige Amtshandlung vollführen: Der König ernannte Rishi Sunak zum neuen Premierminister von Großbritannien.

Das ist das erste Mal, dass er das in seinem Amt als König tun darf. Die vormalige Premierministerin Liz Truss wurde nämlich nur wenige Tage vor ihrem Tod von der Queen persönlich in Empfang genommen. Jetzt begrüßte Charles den neuen Premierminister im Buckingham-Palast in London zu der offiziellen Zeremonie. Auf den neuesten Fotos wirken Rishi Sunak und der Monarch gut gelaunt, als sie sich die Hände schütteln. Charles trug für diesen Anlass einen edlen dunkelblauen Nadelstreifenanzug mit heller Krawatte.

Die erste Audienz des Regenten und dem neuen Premierminister ist eine wichtige symbolische Handlung, die den Weg für die weitere Zusammenarbeit ebnet. Es ist eine der bedeutendsten verfassungsmäßigen Aufgaben des Königs, bei der er den Premierminister förmlich bittet, die neue Regierung zu bilden und quasi die Macht in seine Hände legt. Ab jetzt wird Rishi Sunak wöchentlich zur privaten Audienz bei dem König erscheinen.

Getty Images König Charles III. und Premierministerin Liz Truss begrüßen sich, Oktober 2022

Getty Images König Charles III. und Rishi Sunak bei der Audienz

Getty Images Rishi Sunak, britischer Premierminister

