Krasse Gästeliste: Starauflauf bei Drakes Geburtstagsparty

Drake (36) wollte sein neues Lebensjahr offenbar mit all seinen Liebsten feiern! Der kanadische Musiker gilt aktuell als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger weltweit. Kein Wunder also, dass er zu seinem Ehrentag tief in die Tasche griff und es ordentlich krachen ließ. Für seinen diesjährigen Geburtstag hatte sich der "One Dance"-Interpret etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Drake lud eine ganze Reihe Stars und Musikerkollegen zum Essen ein!

Für seinen 36. Geburtstag war Drake offenbar ziemlich in Feierlaune – denn gemeinsam mit seinen Freunden zelebrierte der Rapper seinen Ehrentag im großen Stil und lud seine Liebsten zu einem dekadenten Dinner in einem Restaurant in Miami ein. Und die Gästeliste konnte sich sehen lassen – zu dem glamourösen Event gesellten sich nämlich nicht nur DJ Khaled (46) und Rapper 21 Savage (30), sondern auch Kanye Wests (45) Ex-Liebelei Chaney Jones sowie die US-Love Island-Stars Genny Shawcross und Emily Salch waren mit von der Partie.

Ebenso wie seine glamourösen Gäste putze sich auch der Gastgeber mächtig für seine Party raus. Für seinen großen Tag entschied sich Drake nämlich für ein mit Diamanten besetztes Seidenhemd und einen fliederfarbenen Anzug. Dazu trug der "God's Plan"-Star glänzende braune Schuhe und passenden Diamantenschmuck.

