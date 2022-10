Micha-Drama: Haben sich Mrs.Marlisa und Anna ausgesprochen?

Gab es ein klärendes Gespräch? Die Reality-TV-Bekanntheiten Mrs.Marlisa und Anna Iffländer hatten öffentlich Streit – der Grund: Die Influencerin hatte wohl Anfang des Jahres eine Liaison mit Micha (25). Der ging aber in die Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love und bandelte dort mit Anna an – nun sind sie auch zusammen. Die Ladys waren zuvor offenbar befreundet, weswegen die Ex-Temptation Island-Kandidatin enttäuscht war. Konnten Anna und Marlisa den Zoff mittlerweile beilegen?

In ihrer Instagram-Story wurde die Berlinerin genau das von ihren Followern gefragt. "Wir haben nur ein einziges Mal kurz nach 'Are You The One?' telefoniert, ansonsten nie wieder und muss ich auch nicht mehr", betonte Marlisa. Freunde werden sie und Anna wohl nicht mehr, sie wünscht dem Pärchen aber alles Gute: "Dennoch möchte ich mit beiden nichts mehr zu tun haben." Was genau machte Marlisa damals denn so wütend?

In der Trash-TV-Welt wisse man wohl im Vorhinein, wer in welchem Format dabei sein wird. Also sprachen Marlisa und Anna offenbar vor der Show über Micha. "Sie hat auch vor Zeugen gesagt, dass sie nichts mit ihm machen würde!", verdeutlichte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, doch das Versprechen brach Anna bereits in den ersten Folgen.

Anzeige

Instagram / annaiff Micha Schüler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de