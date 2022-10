Passt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Braut Jana zu Markus?

Haben Markus und Jana gute Zukunftschancen? Der Hausmeister und die Finanzwirtin sind sich zum ersten Mal vor dem Hochzeit auf den ersten Blick-Traualtar begegnet. Obwohl sie sich bis dahin nicht kannten, sind sie miteinander den Bund fürs Leben eingegangen. Die beiden wirkten schließlich auf Anhieb voneinander begeistert und strahlten sich fast ununterbrochen mit einem breiten Lächeln im Gesicht an. Markus schwärmte sogar schon in den höchsten Tönen von Jana. Doch finden auch die Zuschauer, dass die beiden gut zusammenpassen?

Offenbar schon! Einer Promiflash-Umfrage (Stand: 25. Oktober, 11:40 Uhr) zufolge findet mit 90,7 Prozent der Großteil der Teilnehmer, dass der 32-Jährige und seine sechs Jahre jüngere Ehefrau ein gutes Paar abgeben. 9,3 Prozent sind hingegen der Meinung, dass es bei den beiden schwierig werden könnte. Dieses Bild spiegelt sich auch in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Die beiden passen einfach perfekt zusammen", schwärmte ein User.

Ob Markus und Jana auch nach dem Ende der Dreharbeiten noch ein Paar sind, ist ungewiss. Der Nordrhein-Westfale hatte auf Instagram jedoch angedeutet, viel Zeit mit der Hessin verbracht zu haben. Sie hatte zumindest Einfluss darauf, dass er nach dem Finale über elf Kilo abgenommen hat. "Danke an meine Frau in spe, die mich dazu inspiriert hat, Kalorien zu zählen", schrieb er in seiner Story.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Jana und Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2022

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Jana bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

